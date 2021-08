Tir si ribalta a Cassano Magnago, un ferito

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito questa mattina, venerdì 6 agosto a causa di un incidente stradale a Cassano Magnago.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un ribaltamento avvenuto in via Morazzone, non distante dalla discarica.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Varese, e i carabinieri di Busto Arsizio.

L’uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate da un0ambulanza della Croce rossa italiana.

Il veicolo pesante in trasporto ADR (Accord Dangereuses Route) contiene idrossido di potassio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate e un autogrù dalla sede di Varese. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e interdetto l’area.

Per recuperare l’automezzo sono sul posto altre due autogrù di una ditta specializzata. Le operazioni sono in corso.

Non ci sono state perdite di sostanza, la viabilità sulla via è interrotta.