Sanna in sella a Caterpillar si aggiudica il Gp città di Varese

Il Gran premio Città di Varese è in assoluto l’appuntamento dell’estate di galoppo più attesa dai varesini, e il grande pubblico presente ieri sera all’ippodromo delle Bettole, nel rispetto delle norme anticovid, per assistere all’edizione 2021, ne è la riprova.

Il Memorial Carlo Curti vedeva alle gabbie di partenza undici cavalli, per il ritiro di Ser Geims, che si confrontavano sulla distanza dei 2250 metri su pista in erba. La corsa ha avuto un’andatura piuttosto sostenuta e ad imporsi sugli avversari è stato Caterpillar montato alla perfezione da Gavino Sanna per la scuderia Concarena. Sulla dirittura di arrivo il cavallo allenato da Gasparini manteneva il vantaggio fino alla fine, nonostante lo spunto di Miracle of love.