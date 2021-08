Silvestrini propone un “parco dell’arte” intorno al Maga

“Con la cultura non si mangia”, dice una frase attribuita all’ex ministro Tremonti (che però nega). L’impatto anche economico della cultura – dell’arte, del turismo culturale – è invece considerato centrale nella società globalizzata. Ma non è sull’aspetto economico che insiste oggi Margherita Silvestrini, la candidata del centrosinistra alle elezioni 2021 a Gallarate.

«La Cultura è bene comune primario perché genera valore sociale e benessere. Il sapere crea opportunità, sviluppa la creatività e non solo: serve alle nostre coscienze e a formare il nostro senso critico rendendo le Comunità più coese e consapevoli» premette Margherita Silvestrini. «È un bene da salvaguardare e da sostenere con forza, anche se spesso i risultati non sono immediati e quindi non sempre gli amministratori ne hanno la giusta cura perché non genera un immediato consenso».

«E’ importante invece far crescere la cultura a Gallarate affinché diventi riferimento per la nostra Città sia per le persone che la vivono ma anche per tutto il territorio.Per riportare la Cultura a Gallarate abbiamo pensato alla costituzione di un Distretto dell’educazione e della Cultura: si tratta di una rete, in cui i soggetti che fanno e promuovono Cultura in Città, possano pianificare e progettare – insieme all’Amministrazione e a tutti gli interlocutori interessati – le proposte per la Città, creando sinergie e contaminazioni di valore al fine di promuovere un’offerta culturale vivace e plurale».

«Abbiamo pensato anche alla creazione di un’ Agorà digitale cioè di una piattaforma che renda possibile il dialogo tra le varie Associazioni, tra i Cittadini e l’Amministrazione che diventi quindi uno strumento utile per divulgare, promuovere e far conoscere la nostra proposta culturale. Pensiamo poi ad una Biblioteca oltre le mura – con questa definizione intendiamo la possibilità di portare all’esterno degli edifici che custodiscono i nostri libri le proposte culturali che possano diffondersi anche nelle periferie diventando così patrimonio comune e non solo – esclusivamente – di chi frequenta la Biblioteca».

«Infine con la proposta “Il Maga nel Parco” intendiamo far leva sulla capacità e le competenze artistiche del Maga per valorizzare il Parco adiacente di Viale Milano: attraverso eventi, installazioni all’aperto temporanee al fine di coinvolgere la cittadinanza in uno spazio verde – quello di Viale Milano, appunto – che in questo modo verrebbe animato e valorizzato» conclude Silvestrini.

La casa sull’albero ( in fase di smontaggio ) era un’opera allestita nel 2004 nell’ambito del progetto Zone Artistiche Temporanee dell’allora Galleria d’Arte Moderna, l’istituzione da cui ha avuto origine il Maga

«La cultura è linfa vitale di ogni Comunità per questo noi ci impegneremo con #testaecuore affinché Gallarate la sappia valorizzare in tutte le sue forme coinvolgendo le organizzazioni e tutte le Associazioni esistenti in Città».