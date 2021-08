Spari all’hotel Campo dei fiori e fuga tra i boschi, giovane denunciato

Serata movimentata quella di ieri, all’hotel Campo dei Fiori di Varese.

La Squadra Volante della Questura di Varese è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione da parte del custode della struttura, preso di mira da un gruppo di giovani che si erano introdotti all’interno del vecchio albergo.

Uno di loro in particolare ha esploso verso di lui, a salve, alcuni colpi d’arma da fuoco.

Appena giunti sul posto gli agenti è subito scattata una caccia all’uomo: in pochi minuti i poliziotti hanno individuato il responsabile dell’aggressione tra i boschi. Si tratta di un giovane di origini rumene di 23 anni, residente in provincia, che al suono delle sirene aveva tentato una fuga e durante la quale ha smarrito la pistola dalla quale erano partiti gli spari.

Gli agenti hanno poi immobilizzato l’autore del reato e l’hanno accompagnato in Questura per i dovuti accertamenti. A seguito delle perquisizioni, estese anche all’automobile del ragazzo, sono state sequestrate una fondina con porta caricatore, una confezione di munizioni con 30 cartucce a salve e tre coltelli di diversa lunghezza. Per il giovane 23enne, al termine dell’intervento, è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di porto abusivo di armi e minacce aggravate dall’utilizzo delle stesse.