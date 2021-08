Sul Lago di Lugano il battello diventa un’opportunità per i lavoratori frontalieri

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno creato molti disagi sul Lago Ceresio. Disagi che sono sfociati in opportunità. In poco più di 24 ore SNL e l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, hanno elaborato e messo in atto un piano di emergenza per garantire il rientro a casa di tanti pendolari residenti nel bacino porlezzese del lago.

«Sin dai primi minuti, quando abbiamo saputo della frana, ci siamo attivati. – spiega il Vice Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio Piano e Ghirla, Giovanni Bernasconi – Grazie alla consolidata collaborazione con SNL abbiamo valutato gli aspetti operativi, tecnici ed economici che le parti avrebbero dovuto sostenere e, in meno di due ore, abbiamo concordato un piano di azione. La soluzione adottata nel momento dell’emergenza ha portato a delle riflessioni per implementare delle strategie a lungo raggio: un progetto strategico per il rilancio dei trasporti con i battelli della Navigazione Lago di Lugano da proporre ai lavoratori. Quella della scorsa settimana è stata un’azione in risposta a un evento eccezionale, ma è la dimostrazione di come si possa delineare una progettualità per il futuro, con l’introduzione di un servizio di mobilità integrata a supporto di una decongestione del traffico su strada».

Le navette gratuite per coloro che erano rimasti a piedi a seguito della frana hanno registrato

un’inaspettata affluenza motivata dai numeri: oltre 800 passeggeri nella prima giornata di disagio e circa 150 la mattina successiva, quando ormai la strada era stata ripristinata, liberata dai massi e resa nuovamente percorribile.

«Questa soluzione in risposta ad un’emergenza ha dimostrato l’utilità e la necessità di sviluppare un servizio regolare di trasporto pubblico transfrontaliero via lago. La risposta dell’utenza è stata molto positiva e tengo a sottolineare che abbiamo ricevuto un numero elevato di richieste per continuare anche in futuro a offrire questo collegamento prevedendo altresì un potenziamento dello stesso. L’obiettivo di SNL è quello di fare squadra con gli Enti e le Istituzioni del territorio per poter dare una valida risposta al congestionamento della rete stradale e all’abbattimento delle emissioni inquinanti effettuando i servizi con motonavi ecologiche e tecnologicamente all’avanguardia, perfettamente in linea con il cd. “Progetto Venti35”, che mira all’elettrificazione dei battelli e delle infrastrutture di terra” il commento del Presidente di SNL, Agostino Ferrazzini.

A fronte di questa situazione, sulle rive del Ceresio si è riaperto il dialogo per discutere la possibilità di una mobilità più strutturata via lago, con l’obiettivo di decongestionare il flusso su gomma e lavorare all’integrazione con i mezzi di trasporto pubblici esistenti. Autorità di Bacino e SNL prevedono a stretto giro degli incontri mirati con le amministrazioni lacuali locali con l’intento di sensibilizzare e implementare nuovi collegamenti di trasporto pubblico via lago.