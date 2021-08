Tari, il consiglio comunale di Saronno delibera gli sconti per famiglie e attività produttive

Riduzioni sulle tariffe Tari stabilite dal consiglio comunale di Saronno per l’anno 2021. Il provvedimento della giunta saronnese ammonta a 446 mila euro di contributi, arrivati grazie a contributi statali in due tranches da 144 mila euro e 302 mila euro.

Le riduzioni ammontano al 4% sulla quota variabile per le famiglie, che permette di sterilizzare gli aumenti decisi dall’autorità che regola i costi, al 30% per tutte le attività economiche che hanno subito restrizioni, al 55% per gli operatori che hanno risentito maggiormente delle chiusure (bar ristoranti, palestre, barbieri, parrucchieri, estetisti), al 15% per i supermercati che hanno dovuto sopportare maggiori costi per adeguarsi alle normative e hanno dato un supporto importante a diverse categorie di lavoratori.

L’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi ha citato il caso Gianetti Ruote parlando dei lavoratori in crisi sul territorio, manifestando il supporto dell’amministrazione saronnese, iniziativa criticata dall’esponente di FdI Giampietro Guaglianone che l’ha definita “strumentale”. Molte critiche da parte delle opposizioni per l’importo giudicato troppo esiguo per le famiglie e per la scelta di aiutare anche la grande distribuzione, che secondo gli esponenti della minoranza non ne avrebbero avuto bisogno non essendo stati penalizzati dalla pandemia. Maggioranza compatta nell’approvare il provvedimento.