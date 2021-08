Dopo un anno di stop, torna Morosoccer: cucina, solidarietà e divertimento assicurato

Un festa, un momento per divertirsi e stare insieme nel rispetto delle regole, per celebrare un anniversario importante.

Dopo un anno di stop forzato torna “Morosoccer”, la sagra del calcio e del buon cibo negli spazi dell’oratorio di Morosolo. Appuntamento sabato 4 settembre a cena e domenica 5 settembre a pranzo, con un ricco contorno di eventi e momenti organizzati dalla Asd Bidone, squadra di calcio a 7 del paese che compie 20 anni, in collaborazione con il Comune di Casciago che ha concesso il patrocinio, alla Proloco, alla Comunità Pastorale che si appresta a festeggiare la festa patronale di Morosolo in programma dal 7 al 13 settembre sempre all’oratorio di piazza Giovanni XXIII.

Nata a settembre 2001, l’associazione sportiva dilettantistica Bidone è cresciuta col tempo e negli ultimi anni ha ottenuto importanti risultati sia sul campo che fuori, grazie a Morosoccer, evento che ormai è entrato a far parte della tradizione della comunità di Casciago e Morosolo.

Come ogni anno, ci sarà spazio per i tornei sportivi, calcio per adulti e per bambini grazie alla collaborazione con l’Asd San Michele e pallavolo (torneo organizzato in collaborazione con il bar del paese, Riarma Cafè), ma anche per la buona cucina, la musica con Dj Jerry in consolle, la solidarietà. Parte dei fondi raccolti verranno infatti destinati alla Comunità Pastorale che ospita la manifestazione, mentre grazie ad una sottoscrizione a premi i fondi raccolti verranno destinati ad Uniphelan, associazione che si batte per la ricerca volta a combattere la sindrome di Phelan – McDermid, malattia rara che colpisce soprattutto bambini e rientra tra i disturbi del neurosviluppo: i biglietti saranno acquistabili sul posto.

Al banco gastronomico, aperto sabato sera e domenica a pranzo, sarà possibile gustare ottimi panini con la salamella, tomini, formaggi a km0 dell’Azienda Agricola La Motta e patatine, oltre ai piatti speciali (su prenotazione): sabato le ormai mitiche costine di maiale (100% italiano) alla griglia, chiamate anche BBQ Ribs, cotte a bassa temperatura nel barbecue per 4/5 ore e condite con un velo di salsa barbecue, preparate e cucinate dai grigliatori provetti dell’Asd Bidone con accompagnamento degli altrettanto deliziosi “Fagioli alla Barba”, ricetta segreta e deliziosa preparata dal capo chef del gruppo; domenica una deliziosa Picanha, uno dei tagli più rinomati in fatto di carne alla griglia, accompagnato da patatine fritte e cotto a puntino dai grigliatori in grembiule Bidone. Prenotare i piatti speciali è obbligatorio, per permettere all’organizzazione di gestire i tempi di cottura ed evitare assembramenti al momento del ritiro: si può agevolmente compilare questo form https://forms.gle/wTqNj6C4SWc3Ytiw5, scegliere quantità e modalità di consumo (sul posto o da asporto), inviare e poi prepararsi a leccarsi i baffi.

Domenica mattina un altro appuntamento da non perdere è quello con la camminata per scoprire i luoghi più belli del territorio tra Casciago e Morosolo: appuntamento domenica 5 settembre organizzato dalla Proloco Casciago. Si passerà attraverso i sentieri e le strade del Comune, con qualche “fuga” in territorio varesino a Calcinate del Pesce e Mustonate. Partenze libere dall’oratorio di Morosolo dalle 10.30 alle 11.30 e ritorno sempre alla struttura di piazza Giovanni XXIII, luogo di Morosoccer, la sagra del calcio organizzata in occasione dei 20 anni della Asd Bidone. Per l’iscrizione è richiesta una cifra simbolica (2€) e al termine piccola sorpresa: a chi si iscrive una bevanda in omaggio (birra o bibita), da richiedere agli stand della festa mostrando il timbro che verrà realizzato a Sant’Eusebio, passaggio obbligato sul percorso della lunghezza di circa 6km. L’iscrizione si può formalizzare sul posto. Per info info@prolococasciago.it.