Una camminata per scoprire i luoghi e i sentieri tra Casciago e Morosolo

Una camminata per scoprire i luoghi più belli del territorio tra Casciago e Morosolo. Domenica 5 settembre la Proloco Casciago organizza una passeggiata attraverso i sentieri e le strade del Comune, con qualche “fuga” in territorio varesino a Calcinate del Pesce e Mustonate.

Partenze libere dall’oratorio di Morosolo dalle 10.30 alle 11.30 e ritorno sempre alla struttura di piazza Giovanni XXIII, luogo di Morosoccer, la sagra del calcio organizzata in occasione dei 20 anni della Asd Bidone.

Per l’iscrizione è richiesta una cifra simbolica (2€) e al termine piccola sorpresa: a chi si iscrive una bevanda in omaggio (birra o bibita), da richiedere agli stand della festa mostrando il timbro che verrà realizzato a Sant’Eusebio, passaggio obbligato sul percorso della lunghezza di circa 6km. L’iscrizione si può formalizzare sul posto. Per info info@prolococasciago.it.

Chi vorrà, potrà fermarsi a pranzo: nel menu di domenica una gustosa picanha (su prenotazione), oltre a salamelle, tomini e formaggi. Per prenotare il pranzo, questo è il form da compilare https://forms.gle/wTqNj6C4SWc3Ytiw5.