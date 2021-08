Un nuovo defibrillatore in piazza a Lonate Ceppino

«Ecco un nuovo dispositivo per la Cittadinanza: un defibrillatore automatico esterno (DAE) ad uso pubblico, disponibile in Piazza Diaz 24 ore su 24 e 7 giorni su 7».

Il Sindaco di Lonate Ceppino, Clara Dalla Pozza, annuncia: «Sono molto emozionata e felice di poter finalmente inaugurare questo dispositivo, imprescindibile per intervenire con successo nei momenti critici. Voglio ringraziare Italian Medical System per averci appoggiato in questa iniziativa e tutti i commercianti che hanno aderito al progetto Cuore Informa, effettuando generose donazioni e, di fatto, dimostrando di avere a cuore i nostri concittadini e di voler lasciare un’impronta significativa per il benessere della città. Auspico che questo strumento non serva mai, ma, nel caso fosse necessario, voglio che si sappia che c’è e che è facilmente raggiungibile».

Gli imprenditori e i commercianti che insieme all’Amministrazione comunale hanno reso possibile questo progetto sono Farmacianovasalus e Gocce di Salute, Falegnameria Frontini, ML Falegnameria srl e DBL Verniciature , Eda Technology S.r.l , Ramatex , Ticma, Tag Costruzioni meccaniche, Dpm ceramiche , Garage Aurora, M.v. Tapparelle , GiPlast, Promotex, AGM, Sangalli Store , Mancon Idrotermosanitari, Arti Grafiche Crennesi.

In autunno l’Amministrazione comunale provvederà ad istituire corsi di formazione gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.