Un settembre in sella con “Varese ti mette in moto”

Tutti in sella, a settembre prende il via “Varese ti mette in moto”. Tante le iniziative motociclistiche in programma – tra itinerari, gare, eventi benefici ed esposizioni – tutte organizzate da realtà del territorio varesino e patrocinate da Varese terra di moto VAtm.

La manifestazione è nata in collaborazione con Varese sport commission (progetto di Camera di commercio di Varese), e ha l’obiettivo di promuovere la vocazione delle due ruote del Varesotto.

Il programma

Si comincia il 12 settembre con il Motogiro: evento a scopo benefico, organizzato dalla Croce rossa comitato di Varese e sostenuto dagli Alpini, di cui l’intero ricavato verrà devoluto per l’acquisto di due defibrillatori destinati a Questura e Polizia stradale. Per iscriversi si può inviare una mail all’indirizzo motogiro@crivarese.it oppure telefonare al numero +39 3371123836 (Claudio Filippi). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Croce rossa di Varese.

Il 17, 18 e 19 settembre si terrà invece la trentesima edizione della Coppa dei tre laghi e Varese-Campo dei Fiori organizzato dal Vams (Club auto moto storiche Varese). Oltre 70 prove crono in soli 180 km. Due tappe, match race del sabato sera, circuiti cittadini a Luino e finale con premiazione sulla riva del Verbano. Sabato 18 verranno esposte in piazza Monte Grappa le moto che hanno caratterizzato l’industria motociclistica varesina, gioielli originali messi a disposizione per l’occasione da collezionisti e musei. È possibile iscriversi via mail all’indirizzo coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.com.

Il 25 settembre Varese ti mette in moto si chiuderà con la decima rievocazione della Sei giorni di Varese dedicata alle moto storiche, sempre organizzata dal Vams. Le iscrizioni sono aperte via mail all’indirizzo seigiorni@amsv.it oppure per telefono al numero +39 3408063533 (Alberto Vaser).