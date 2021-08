Varese 2.0 aiuta Pippo Pitarresi nella raccolta delle firme

«Oggi la nostra consigliera Elena Baratelli ha dato valore e risalto al significato di partecipazione democratica, accettando l’invito del neo candidato sindaco Giuseppe Pittarresi ad autenticare le firme della sua lista».

Lo annuncia con un post Varese 2.0, la lista che sostiene la candidatura di Daniele Zanzi.

Per presentarsi alle elezioni ogni lista e candidato sindaco deve raccogliere decine di firme, che devono essere autenticate da un soggetto abilitato, quale un notaio o un consigliere comunale o parlamentare in carica. Per i partiti consolidati non è un impegno impossibile, visto che spesso ci sono appunto consiglieri o altri rappresentanti eletti che possono autenticare (ed è comunque un impegno che va rispettato, anche quando a servizio del proprio partito)

Certo, è insolito quando un esponente di un partito o di una lista civica aiuta un candidato di un’altra lista. Non è rarissimo, ma rimane insolito ed è anche un messaggio di democrazia. Certamente i civici di Varese 2.0 e la lista comunista di Pippo Pitarresi hanno idee diverse, anche se entrambi si propongono come alternativa all’attuale governo della città, quello di Davide Galimberti.

«È certamente insolito che si sia rivolto proprio a noi, ma Elena lo ha fatto con grande piacere e un grande piacere è stato fatto, lo ribadiamo, alla democrazia. In bocca al lupo Pippo, a te e alla tua squadra, per la vostra nuova sfida».