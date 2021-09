3domande, liste d’attesa in ospedale e la cena afgana nel podcast del 14 settembre

Le principali notizie di martedì 14 settembre

I progetti per i quartieri, l’ospedale unico, il futuro delle aree dismesse: queste le #3domande che Varesenews ha rivolto ai candidati sindaco di Gallarate. Il format elettorale che interroga gli aspiranti primi cittadini delle principali città su temi condivisi proseguirà con i candidati di Busto e di Gallarate in vista delle elezioni dei prossimi 3 e 4 ottobre.

Stava lavorando in una zona impervia della montagna sopra Maccagno, in località Montevenere una zona montana sul versante della Veddasca, quando è caduto, e per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e delle altre unità che hanno operato attorno all’ora di pranzo per soccorrere un uomo di 22 anni finito a terra. Il giovane è caduto da un’altezza di tre metri mentre stava facendo lavosi di sistemazione della via elettrica aerea. Non è in pericolo di vita.

Partirà lunedì 20 settembre la terza fase della campagna vaccinale lombarda. La decisione assunta dalla struttura commissariale è stata recepita dalla giunta lombarda che settimana prossima spiegherà modalità, sedi e tempi di convocazione.

Restiamo in materia di sanità per parlare di liste d’attesa. L’asst Sette Laghi ha predisposto un piano per recuperare tutti gli interventi rimasti sospesi a causa della pandemia.

Dal mese scorso sono aumentate le sedute chirurgiche settimanali che cresceranno ancora questa settimana per raggiungere il picco di 232 a ottobre. Secondo il direttore sanitario Maffioli entro fine anno verrà recuperato tutto il pregresso.

È stata un successo la cena solidale organizzata dalle ACLI e l’Associazione Culturale Afghana per la popolazione dell’Afganistan, in collaborazione con il PD varesino. La cena si è tenuta nel giorno in cui ricorreva l’anniversario ventennale dell’attentato alle Torri gemelle a New York seguito dall’occupazione del paese asiatico. Duecentocinquanta le persone presenti ai tavoli del tendone alla Schiranna. Raccolti circa 4000 euro da destinare a progetti di assistenza e sostegno a famiglie in seria difficoltà in Afganistan.

