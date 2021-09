Operaio cade da un palo della luce nel bosco a Maccagno, elisoccorso sul posto

Stava lavorando in una zona impervia della montagna sopra Maccagno quando è caduto, e per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e delle altre unità che hanno operato attorno all’ora di pranzo per soccorrere un uomo di 22 anni finito a terra.

È ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto anche se sembra più accreditata l’ipotesi dello scivolamento dell’operaio durante lavori di ristemazione di cavi elettrici di media tensione in località Montevenere (al confine col comune di Agra), zona montana sul versante della Veddasca.

L’allarme è stato lanciato al 112 che visto il teatro di intervento ha inviato sul posto un elicossoccorso da Como oltre che il Cnsas (soccorso alpino) e i vigili dle fuoco.

L’uomo è stato raggiunto dai sanitari del velivolo che hanno immobilizzato il ferito e valutando le sue condizioni.

Il codice di gravità sull’intervento è giallo.