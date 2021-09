Al circolo di Albizzate il confronto elettorale tra Cassese e Zorzo

Il circolo The Family di Albizzate lunedì 27 settembre alle 20:45 ospiterà il confronto elettorale tra i candidati sindaco alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Così come avvenne cinque anni fa, quando negli spazi della cooperativa si confrontarono le liste in lizza per il Consiglio comunale, anche quest’anno il Consiglio ha rinnovato l’invito ai candidati per una serata pubblica di presentazione e confronto.

Mirko Zorzo, candidato per la lista Mirko Zorzo Sindaco e Mariangela Cassese, candidata per la lista Noi Insieme, parteciperanno alla serata insieme alla propria squadra elettorale. Modererà la serata il consigliere della cooperativa e giornalista Tomaso Bassani.

Ogni lista sarà rappresentata dal candidato sindaco e da due candidati consiglieri (uno di sesso maschile e uno di sesso femminile). Le due liste saranno sottoposte a tre domande alle quali dovranno rispondere tutti e tre i soggetti selezionati a rappresentare la lista.

Come partecipare

La partecipazione è aperta al pubblico. Nel caso in cui le condizioni meteo della serata ne permetteranno lo svolgimento all’aperto l’accesso sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima del giardino.

Sono invece aperte le prenotazioni per l’eventualità che l’evento si debba tenere all’interno degli spazi del circolo con una capienza molto più ristretta del pubblico e Green Pass obbligatorio. Per prenotare il proprio posto ed essere sicuri di partecipare è importante prenotarsi attraverso questo link: https://forms.gle/89cgyqbDyD7CiMiY6

La serata sarà trasmessa anche in streaming sulla nostra pagina Facebook.

Appuntamento a lunedì 27 settembre alle 20:45.