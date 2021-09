Alla Badia di San Gemolo il duo Tchijik-Boyer Lehman

Domenica 5 settembre alle ore 16.30 la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” torna in un luogo rappresentativo e centrale della Comunità Montana del Piambello: La Badia di San Gemolo in Valganna, da sempre punto di riferimento per incontri artistici e culturali. In collaborazione con Gli amici della Badia, l’Eremo di proprietà della Provincia di Varese ospiterà nel pomeriggio un duo di musicisti dalla carriera internazionale che suoneranno pagine di Mozart, Schubert e Dvorak.

Vadim Tchijik (foto I.U.M.A. Management), violino ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni e ha tenuto il suo primo concerto all’età di otto anni. Ha terminato gli studi con la menzione presso la Scuola Centrale Speciale di Musica del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionandosi in Francia, Germania e Stati United esibendosi come solista nei più grandi teatri e con importanti orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica di Mosca, Città del Messico, la Filarmonica di Kharkov, la Northern Netherlands Symphony Orchestra, l’Orchestra del Teatro di Genova, l’Orchestra Sinfonica di Friburgo, tiene numerosi recital in Francia, Germania, Italia,invitato da festival prestigiosi; suona un violino di Ferdinando Gagliano costruito a Napoli nel 1775.

Nicolas Boyer-Lehman ha svolto contemporaneamente studi scientifici e formazione musicale presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi, tiene numerosi recital in Francia e all’estero, concerti con orchestra, appassionato di musica da camera, suona spesso in duo con solisti come Xavier Gagnepain, Jérôme Corréas, Vadim Tchijik. Nel 2006 ha fondato il Lehmann Trio con Vinh Pham e Karlien Bartels che si esibisce in molti festival, con i grandi Trii di Rachmaninov, Tchaikovsky, Chopin, Schumann, Dvorak. Nel 2007 ha creato il “Festival de Musique du Dôme de Richelieu”, in Touraine, che ha assunto sempre maggiore importanza.

PER ASSISTERE AL CONCERTO E’ RICHIESTO GREEN PASS

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid

E’ necessaria la prenotazione suonieluoghi@gmail.com

cell. e whatsapp 335 7316031