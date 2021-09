Besano per te, Mario Spelta crede nel gioco di squadra: “Con me le persone giuste per il nostro paese”

Crede nel gioco di squadra e non potrebbe essere altrimenti per uno che ha alle spalle 35 anni da allenatore nel basket giovanile. Agente di commercio, 58 anni, Mario Spelta dopo essere stato per due anni vicesindaco nell’amministrazione uscente e dopo aver rifondato la Pro loco di Besano, ha accettato di guidare una lista alternativa a quella di Leslie Mulas «perché – spiega – dopo un anno di lavoro abbiamo costruito una squadra di persone competenti e appassionate, con tante idee concrete per il nostro paese e con la capacità di lavorare insieme. Inoltre, ad affiancare il gruppo dei candidati consiglieri ci sono altre persone che hanno scelto di non candidarsi ma che collaboreranno con l’amministrazione mettendo a disposizione per amore del paese le loro competenze e professionalità, e questa credo sia la dimostrazione della validità del nostro progetto».

«La politica in senso stretto non mi interessa – dice Spelta – Fare il sindaco per me non è un trampolino di lancio verso altri incarichi, mi spinge la mia passione per questo paese, la voglia e il piacere di stare in mezzo alla gente, il desiderio di ridare slancio e vitalità a Besano che oggi soffre per pochi servizi, per la chiusura di tante attività commerciali, per un certo isolamento ma anche perché mancano occasioni e momenti di integrazione e socialità, soprattutto per i giovani»

Per il candidato sindaco di Besano per te il piccolo centro della Valceresio ha grandi potenzialità: «Besano è una piccola perla in mezzo al verde. Ci vieni ad abitare magari perché lavori in Svizzera ed è vicina al confine, ma poi ci resti perché si sta bene. Però è oggettivamente carente di servizi, il centro storico sta morendo, non c’è un centro prelievi, sono rimasti solo due medici di base, diversi negozi hanno chiuso. Il rischio è che il paese si spenga del tutto, che gli anziani restino senza servizi e che i ragazzi senza occasioni e luoghi per potersi incontrare. Vogliamo far rivivere il nostro bellissimo paesino e mettere i besanesi e i loro bisogni al centro dell’azione amministrativa».

Riguardo ai punti forti del programma elettorale di Besano per te, Spelta mette in evidenza la scuola, il progetto della nuova piazza e la collaborazione intercomunale: «I programmi delle due liste elettorali sono abbastanza simili – ammette Spelta – ma perché le esigenze del paese sono queste, e a queste occorre dare risposta. Noi abbiamo scelto di farlo con persone di grande competenza specifica sui diversi temi. Professionalità che alimentano un comune sentire che abbiamo sintetizzato nel nome scelto per la lista: “Besano” indica quello che siamo, da dove proveniamo, dove convogliano i nostri sentimenti. “Per Te” vuole descrivere quella che è la volontà di ogni singolo componente di mettersi a disposizione di ogni cittadino, per incrementare il benessere del paese e della collettività.».

Nella squadra di Spelta si lavora con una visione comune e per aree di competenza: «Sui temi della scuola e del sociale, ad esempio abbiamo Valeria Righi un’insegnante molto sensibile, affiancata da Laura Ridolfi, una persona molto attiva nel volontariato e da Serena Colosimo, laureanda in mediazione linguistica, sociale e culturale. Loro si occuperanno di scuola, servizi sociali e sport. Per quanto riguarda edilizia e lavori pubblici abbiamo un ingegnere e un imprenditore edile, Martino Gorno e Giuseppe Pippo Leoni, persone di grande esperienza specifica e tecnica, in grado di valutare con competenza temi e problemi, anche in un’ottica di prevenzione. L’avvocato Gianmarco Piras e Alessandro Festa, analista finanziario, avranno il compito i gestire la parte economica e legale dell’attività amministrativa, valutando fattibilità e impatto economico dei progetti con grande attenzione allo sfruttamento virtuoso di ogni forma di finanziamento esterna (bandi, concorsi e fondi) messi a disposizione del Comune da altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Abbiamo poi Paola D’Agostino paleontologa, divulgatrice scientifica ed attenta conoscitrice del territorio e del sito Unesco del Monte San Giorgio, una grande risorsa per quanto riguarda il turismo ma anche i temi del sociale e dei giovani. Alla sicurezza si dedicherà Rosario Galizia, ex Vigile del fuoco, mentre Michele Ceregatti, socio fondatore della Pro loco di Besano, è un programmatore informatico che si dedicherà all’innovazione e ai servizi digitali».

«Ogni progetto – conclude Spelta – è stato pensato e verrà realizzato mettendo in primo piano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l’efficienza dell’azione amministrativa e il rispetto delle persone, delle regole, dell’ambiente, della morale, dei rapporti sociali e di tutto quello che riguarda una sana e dignitosa gestione e amministrazione del Comune di Besano, basata sulla trasparenza e sull’interazione tra privato e pubblico».

Per essere informati su proposte, programmi e iniziative di Besano per te è possibile seguire la pagina Facebook della lista