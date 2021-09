Bianchi, Brianza e Angei a Biumo Inferiore: “Lotta al degrado e maggiore sicurezza su tutto il territorio della città”

“Casualmente oggi l’erba era tagliata e il Parco Perelli era quasi in ordine”. Aprono così il loro intervento Stefano Angei e Francesca Brianza, candidati al Consiglio Comunale nella lista della Lega. “Peccato per i piccioni morti e i cespugli di rifiuti sul lato di via Carcano – proseguono i due candidati – segno che il degrado è ben presente e non può essere nascosto. Servono soluzioni definitive”.

Dopo il sopralluogo al parco, dove Brianza e Angei, insieme al candidato Sindaco Bianchi, hanno proposto di creare un’area cani dedicata e attrezzata e realizzare un restyling dei giochi per bambini (prevedendo anche quelli inclusivi), gli esponenti della Lega hanno effettuato un giro della castellanza, incontrando e parlando con i negozianti e i residenti, “ai quali abbiamo spiegato che miglioreremo la percezione di sicurezza con interventi di contrasto al degrado urbano e sociale, e poi attività coordinate con le forze dell’ordine per estirpare i fenomeni criminali”.

“Altra nota simpatica, si fa per dire, è il fatto che nel parcheggio di via Carcano – concludono i due candidati – sia magicamente sparito il camper che stazionava da ormai tre anni, tuttavia non sono spariti la sporcizia e il degrado del parcheggio”.

“Una delle priorità della prossima amministrazione sarà ridare centralità ai rioni – dichiara Matteo Bianchi – è necessario tenere in massima considerazione le istanze che arrivano da tutte le zone della città con un rapporto di continuo dialogo tra giunta e cittadini. Gli assessori saranno presenti sul territorio e usciranno da Palazzo. La politica a livello locale si fa tra la gente, guardando ai problemi reali e concreti del quotidiano”.