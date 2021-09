Cade all’orrido di Cunardo, salvata dagli specialisti dei Vigili del Fuoco

Incidente all’orrido di Cunardo per una donna che è scivolata ferendosi in una zona impervia. Impossibilitata a muoversi, ha richiesto aiuto. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Luino, congiuntamente gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dalla sede di Varese. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario e del Cnsas al recupero della persona, una volta trasportata in zona agevole è stata affidata ai sanitari.