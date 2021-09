In canotto nella palude tra Daverio e Galliate Lombardo

La pioggia di questa domenica 19 settembre ha fatto disastri e provocato parecchi disagi in diverse zone del Varesotto.

Per stemperare un po’ la tensione, ecco foto e video del nostro lettore Fabio Pinton, che ha approfittato della giornata parecchio bagnata per fare un giro in canotto nella vecchia palude Pustanga, al confine tra Daverio e Galliate Lombardo, di solito asciutta ma oggi tornata allagata come un tempo. Praticamente un evento da celebrare provando a scherzarci un po’ su…