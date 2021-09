Caprile pare il rigore ad Aké, il centrocampo della Pro Patria offre corsa e qualità

La Pro Patria vince 1-0 contro la JuventusU23 e lo fa con cuore, grinta e carattere. La prima vittoria stagionale allontana i tigrotti dal fondo della classifica (Virtus Verona e Pro Sesto ancora a zero punti) grazie a un’ottima prova corale della squadra di Prina, macchiata da un’unica disattenzione difensiva ad inizio primo tempo che poteva costare caro col rigore. Dagli undici metri l’estremo difensore Caprile però si fa perdonare un’uscita in ritardo. Per la Pro Patria spiccano Pierozzi, instancabile sulla fascia sinistra, il match-winner Bertoni e Stanzani, che stampa il pallone sul palo ad inizio partita.

Le Pagelle

Caprile 7: Esce in ritardo su Sukulov e fa fallo da rigore, sacrosanto. Bravo a redimersi immediatamente annullando il tiro basso di Aké. Due belle parate su Leone, a fine primo tempo, e poi su Soulé nella ripresa.

Boffelli 6,5: L’attacco juventino è pieno di energie fino all’ultimo minuto di gara. In pieno recupero un’entrata in ritardo gli costa il giallo, ben speso per evitare il contropiede pericoloso.

Saporetti 6,5: Il solo dei tre dietro a non farsi ammonire. Unica incertezza quando si fa sorprendere dall’imbucata di Sekulov nell’azione che causa rigore.

Molinari 6,5: Il giallo preso a metà del primo tempo non condizione troppo l’atteggiamento in campo. Bravo come il resto del trio dietro.

Pierozzi 7,5: Un motorino. Tanta corsa e tanti scatti, pericoloso e propositivo soprattutto nella prima metà di gara. Si divora un gol con un piattone a colpo sicuro finito sopra la traversa.

Galli 6: Esce al 60’ ma mette a disposizione della squadra tanta quantità e corsa.

(62 ’- Ferri 6: vedi sopra)

Nicco 7: Mai banale quando ha la palla tra i piedi, belle idee e scambi.

Bertoni 7: Un bellissimo gol premia lui e la squadra. Il suo gol è la rappresentazione di questa squadra. Lotta, sacrificio e voglia di sorprendere.

(80’ – Fietta SV)

Colombo 6,5: La Juventus prova a insistere sulla destra mettendogli contro energie. Ma l’esperienza da veterano si fa sentire tutta. Anche per lui nel finale il giallo.

(85’ – Pizzul SV. Entra e perde un pallone sanguinoso a metà campo)

Stanzani 6,5: Peccato per il palo, meritava il gol per l’azione creata in combo con Castelli.

(62’ – Parker 6: come il resto della squadra lavora per mantenere il risultato. Al 90’ in suo colpo di testa lancia, poi atterrato in area)

Castelli 6: Lotta su ogni pallone, fa salire la squadra bene, bello anche il cross per Stanzani.

(85’ – Piu SV: pochi minuti per lui, con esperienza prova a prendersi un rigore quasi allo scadere della partita)