Carambola in A9, cinque auto coinvolte tra Origgio e Uboldo

Un altro incidente ad Origgio, nel tratto sull’autostrada A9 tra Origgio – Uboldo. Per cause in corso di accertamento, forse a causa dell’asfalto bagnato, cinque autovetture si sono scontrate.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 22.

Si segnalano disagi per la circolazione. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti in quel tratto di autostrada, al centro della cronaca in almeno quattro circostanze.