A Cassano la scuola riparte con meno auto davanti ai cancelli

«Siamo pronti all’inizio di un nuovo anno scolastico , speriamo più tranquillo di quello trascorso» dice l’assessore all’istruzione Elena Giardini.

Una parte di novità è legata alla viabilità: «Continueremo l’esperienza della vigilanza educativa e delle zone scolastiche, come già sperimentato alla fine dello scorso anno su tutte le scuole elementari». È appunto una mezza novità, perché già una prima sperimentazione era stata fatta lo scorso anno, con entusiasmo (di alcuni) e critiche (di altri). L’aassessore spiega che è «allo studio qualche modifica sulla viabilità intorno alle scuole medie per garantire la sicurezza degli studenti».

«Ripartono anche i servizi integrativi , riprendendo il servizio del Pre scuola dalle 7:30 per proseguire con le Attività integrative pomeridiane» .

«Sono già aperte le iscrizioni ai servizi integrativi, trovate tutte le info sul sito del comune e su quello dei due istituti, In questo modo potremo partire ad erogare il servizio già dal 21 settembre, per le classi con almeno 5 iscritti. Su questo punto mi preme far capire la ferma volontà dell’amministrazione di tutelare la salute e la continuità della didattica in presenza. Verranno infatti conservate le classi del mattino anche durante le A.I.P. in modo da limitare i contatti tra le classi e soprattutto le eventuali quarantene. Le iscrizioni si chiuderanno il 12 settembre».

«Da ultimo siamo riusciti a garantire l’assistenza alle disabilità certificate (a completamento dell’organico scolastico , ahimè insufficiente) per un totale di oltre 1000 ore alla settimana».

L’assessore conclude con gli auguri « a docenti, alunni e personale non docente» di «un buon anno scolastico fatto di relazioni , di sostegno reciproco, anche di qualche fatica, ma soprattutto di esperienze di crescita».