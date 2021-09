Cerca di sfondare la vetrata di un bar a Busto Arsizio: “La titolare non mi dava mai da bere”

«Mi era venuta voglia di bere e la signora del bar me lo nega sempre, così ho pensato di sfondare la vetrata e prendermelo» – è la confessione di un uomo sulla sessantina, con gravi problemi di alcolismo, arrestato ieri sera (giovedì) dai Carabinieri di Busto Arsizio mentre cercava di rompere la porta vetro del bar di fronte all’ingresso dell’ospedale cittadino in via Arnaldo Da Brescia.

Davanti al giudice Veronica Giacoia, che questa mattina ha chiesto conto all’uomo dei fatti della sera prima, ha confessato il suo intento subendo la convalida dell’arresto. L’uomo era stato visto da un residente della zona mentre tentava di sfondare la vetrata usando una sedia e ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Poco dopo i militari agli ordini del capitano Annamaria Putortì sono arrivati sul posto poco dopo, hanno trovato l’uomo ancora impegnato a buttare giù il vetro e lo hanno arrestato.