Puccini e l’Opera che affascina i cuori in scena a Busto Arsizio

Dopo la Tosca in scana febbraio, Puccini e l’Opera che affascina i cuori è il titolo del secondo evento che La Ponchinelli dedica a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte.

Domenica 5 maggio alle ore 18.30 presso la Sala Pro Busto di via Cesare Battisti 12 C a Busto Arsizio, ballerini, orchestrali e cantanti daranno vita a un programma di arie, duetti e intermezzi tratti dalle più celebri opere di Piccini: Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del west, Suor Angelica, Turandot.

A dar voce ai personaggi pucciniani interverranno il soprano Young Ju Kim e il tenore Antonio Signorello, accompagnati dalla pianista Atsuko Nieda e dai Solisti dell’Orchestra dei Colli Morenici.

Il Corpo di ballo IIIco e Vco del Liceo Coreutico Candiani Bausch eseguirà le coreografie ideate da Ilaria De Santis, Ilenia Logorelli, Michela Morelli e Francesco Posa.

Francesco Rumi reciterà la poesia “I due soli” di Vittorio Tosto sul sottofondo musicale del suggestivo duetto tra Minnie e Johnson tratto da La fanciulla del west.

Introdurrà Paolo Bosisio, Professore di Storia del Teatro nell’Università e Regista di Opera Lirica, nonchè “Preside” nel docu-reality Il Collegio trasmesso su Rai2.

Ingresso con aperitivo: 15 euro intero/10 euro ridotto (under 25 e over 65).

Informazioni e prenotazioni: laponchielli@gmail.com oppure via whatsapp al 375 7439521.