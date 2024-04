Viaggio nell’Acqua a Busto Arsizio: un’avventura ludica per sensibilizzare alle De Amicis

L’Escape Room “Viaggio nell’Acqua” offre un’esperienza immersiva ed educativa che permette ai partecipanti di tutte le età, a partire dagli 8 anni, di esplorare il tema delle risorse idriche attraverso il gioco. Questo evento si svolgerà dal 3 al 5 maggio e dal 10 al 12 alle scuole De Amicis sotto l’egida del progetto “L’acqua siAMO noi”, una iniziativa di Alfa Varese con il supporto della Fondazione Cariplo, che mira a promuovere comportamenti sostenibili nel consumo dell’acqua.

Durante la sessione di 50 minuti, i giocatori, in gruppi fino a 8 persone, incontreranno personaggi insoliti e dovranno risolvere enigmi per “guadagnare” gocce d’acqua. L’obiettivo è far comprendere l’importanza vitale dell’acqua per la biodiversità e gli ecosistemi. L’evento si terrà presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. De Amicis” di Busto Arsizio, trasformando un ambiente educativo in uno spazio ludico e di apprendimento.

Hanno contribuito con creatività e interesse le insegnanti Maria Rosaria Toia, Brigitte Santomarco, Daniela Esposito, l’educatrice Sonia Barilla; le alunne e gli alunni Adnan M’Hamed, Ahmed Memoona, Carlini Mattia, Cremon Greta, Dapi Melisa, Duchini Alessio, Ferro Daniele, Gallivanoni Simone, Ghiglioni Nicolas, Hameed Iman, lelasi Mattia, Incarnato Mia, Jamil Armaan, Lulashi Angelica, Mantiero Irene, Mohamed Yusuf, Narciso Sara Nicole, Petillo Luigi, Petruccio Enea, Pizzoli Elisa, Provasoli Davide, Stramare Melania, Vanzetto Gaia.

Ideazione, game design, progetto grafico e testi: Andrea Ruggeri

Revisione grafica e testi: Paola Sacchiero, Angelica Alioli, Nicoletta Poroli

Candidature come Animatore

Per coloro che sono appassionati di tematiche ambientali e desiderano impegnarsi attivamente nella sensibilizzazione, “Viaggio nell’Acqua” offre l’opportunità di diventare animatore. I candidati, giovani tra i 18 e i 24 anni, avranno il compito di guidare e assistere i gruppi durante l’Escape Room, facilitando l’esperienza di apprendimento interattivo.

Le sessioni di gioco si svolgeranno nei giorni 3-4-5 e 10-11-12 maggio, con orari che variano a seconda del giorno. Gli animatori riceveranno un gettone di presenza e saranno retribuiti in base alle ore lavorate. Un incontro formativo preliminare è previsto per il 2 maggio, essenziale per comprendere a fondo il funzionamento e gli obiettivi del gioco.

Le candidature sono aperte fino al 1° maggio 2024 e possono essere inviate tramite un modulo online disponibile qui.

“Viaggio nell’Acqua” non è solo un gioco, ma una missione educativa che unisce divertimento e apprendimento, offrendo ai giovani un ruolo attivo nella promozione di un futuro sostenibile.