Tra bruscitti e asparagi di Cantello, Ludovico conquista il grembiule grigio a Masterchef

Non dovrà mai più dire bugie ad uno chef, come ha fatto davanti ai tre severi giudici di Masterchef, e all'”assistente ai giudici” chef Chiara Pavan, novità della trasmissione in questa prima fase.

Ma il giovanissimo Ludovico da Busto (al secolo Ludovico Brazzelli) si è conquistato con onore una seconda possibilità durante le selezioni di Masterchef 2024, le cui prime due puntate sono state trasmesse nella serata di ieri su Sky Uno.

Ludovico, 19 anni, si è presentato con suo padre e con un grembiule del Magistero dei Bruscitti, di cui il papà è membro: tant’è vero che, mentre guardava suo figlio spadellare davanti ai giudici ha sfoderato la cappa rossa “il suo kit che si porta sempre dietro” come ha detto Ludovico, incuriosendo non poco Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In ogni caso ha saputo servire una trota con asparagi di Cantello, purè di patate e sedano rapa, portando in tivù una ricetta che ha inorgoglito il nostro territorio.

Non ha però convinto tutti i giudici, permettendogli di conquistare “solo” il grembiule grigio: che gli dà però un’altra possibilità per entrare nell’ambita Masterclass di Sky, in una prova che dovrà convincere Antonio Cannavacciuolo, l’unico che gli ha detto no.

Ci sarà un nuovo varesotto a Masterchef? Lo sapremo settimana prossima.

LA PROVA DI LUDOVICO A MASTERCHEF