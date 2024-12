Ludovico tradito dagli asparagi, niente Masterclass a Masterchef per il giovane di Busto Arsizio

Aveva conquistato il grembiule grigio nella prima puntata di selezioni della nuova edizione di Masterchef grazie agli asparagi di Cantello e ai Bruscitt, che vedono suo padre membro del Magistero dei Bruscitti.

Galleria fotografica Ludovico da Busto a Masterchef 4 di 20

E proprio gli asparagi hanno “tradito” Ludovico Brazzelli, 19enne di Busto Arsizio: a sua discolpa, bisogna ammettere che l’hanno tradito degli asparagi verdi, cioè di una varietà diversa da quelli che ha dovuto trattare nel “blind test” per convincere Antonino Cannavacciuolo, l’unico giudice che gli aveva detto “no” nelle prime selezioni. Lo chef del Villa Crespi gli ha contestato in particolare la pulitura degli asparagi, che in effetti avviene in maniera diversa per gli asparagi bianchi di cantello e i più comuni asparagi verdi: fattostà che il giovane non ha potuto entrare nella masterclass. “È stata una figata”, ha però commentato Ludovico togliendosi il grembiule: una bella dimostrazione di carattere, per un giovane che ha davanti una vita di opportunità.

Il popolarissimo talent, ora in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW (Ma tra qualche mese anche su TV8) comincerà con i suoi 18 concorrenti ufficiali a partire da giovedì 26 dicembre con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.