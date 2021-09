Chiude per due notti la stazione dell’autostrada di Gallarate sulla A8

Chiusa per due notti consecutive la stazione di Gallarate sulla A8 Milano-Varese.

Mercoledì 22 e mercoledì 23 settembre, per due notti, dalle 21 alle 5 sarà completamente chiusa la stazione di Gallarate, sia in ingresso che in uscita, per permettere i lavori di pavimentazione programmati.

Autostrade consiglia, in alternativa, di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Busto Arsizio, sulla stessa A8, o la stazione di Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico