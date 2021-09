Competenze e molte idee per il paese: “Besano per te” scende in campo con il candidato sindaco Mario Spelta

Una nuova lista civica, una squadra di persone scelte per le competenze specifiche e tante idee per il paese. Con questa proposta si presenta alle elezioni amministrative di ottobre “Besano per te” che candida al ruolo di sindaco Mario Spelta, agente di commercio, vicesindaco uscente dimissionario ed ex presidente della Pro loco.

«Il progetto è nato dalla necessità di dare risposte concrete alle esigenze della popolazione. Il progressivo impoverimento delle risorse del paese risulta infatti sempre più marcato e mancano ormai diversi servizi essenziali per la cittadinanza – dice Spelta – La forza del nostro progetto è nella squadra. La lista è stata costruita nell’intento di assicurare un livello elevato di capacità amministrativa, attraverso un’accurata ricerca di candidati con competenze specifiche nei diversi settori ritenuti fondamentali per garantire un’amministrazione efficiente e virtuosa».

Candidato vicesindaco è Martino Gorno, ingegnere e direttore di cantiere per le grandi opere. L’obiettivo principale di Gorno è riportare all’interno del paese tutte le risorse e i servizi che si sono persi negli ultimi anni, mediante una riqualificazione strutturata e sostenibile del centro storico che renda Besano appetibile per coloro che vorranno contribuire a dare nuova linfa al territorio comunale. Al centro del progetto vi è la creazione di un’area pedonale a verde che valorizzi la piazza del paese e le aree adiacenti, affinché tornino ad essere il centro della vita partecipata della comunità.

Di supporto a Gorno, per edilizia, urbanistica e manutenzione del territorio, ci sarà Giuseppe Leone, imprenditore edile.

Paola D’Agostino, divulgatrice scientifica in ambito paleontologico, si dedicherà ai temi di cultura e turismo, con particolare attenzione al sito Unesco. La sua ventennale esperienza di lavoro tra musei e territorio del Monte San Giorgio garantisce le competenze necessarie per trasformare le potenzialità del sito Unesco in sviluppo turistico, crescita economica e aumento del livello occupazionale. Obiettivo di Paola D’Agostino è il raggiungimento della massima valorizzazione, fruibilità e visibilità di ognuno dei siti di interesse paleontologico presenti sul territorio (alcuni dei quali negli ultimi anni depotenziati o lasciati all’abbandono) e di fare leva su strategie di comunicazione altamente innovative che facciano da richiamo al turismo generico e scolastico.

Serena Colosimo, laureanda in mediazione linguistica e interpersonale, Valeria Righi, insegnante di scienze motorie, e Laura Rodolfi, impegnata nel volontariato, costituiscono il gruppo di lavoro che si occuperà di sviluppo dei servizi sociali, di sostegno alla scuola e alle attività sportive. Tra i progetti: la creazione di un centro sanitario unificato, l’attivazione di un servizio bus-navetta gratuito per il trasporto di cittadini verso stazioni, centri sanitari e supermercati vicini, una mensa scolastica autonoma, l’attivazione del piedibus, incontri di orientamento scolastico, doposcuola e attività extra-scolastiche con personale competente, abbattimento delle ancora troppe barriere architettoniche presenti.

Rosario Galizia, ex capo reparto dei Vigili del Fuoco di Varese, e Michele Ceregatti, programmatore informatico, si occuperanno dei servizi di sicurezza, dei servizi digitali e dei rapporti con il Pubblico. Tra i progetti il miglioramento della gestione delle telecamere di video sorveglianza, il potenziamento della Polizia Locale, la revisione del regolamento comunale finalizzato a mitigare nelle ore notturne e nei luoghi pubblici schiamazzi e atti vandalici.

Infine due figure decisive, il cui supporto garantirà la massima efficienza e sostenibilità economica-giuridica a ciascun progetto: Gianmarco Piras, avvocato, e Alessandro Festa, analista finanziario.

Per restare aggiornati sugli appuntamenti e progetti della lista è possibile seguire su Facebook e Instagram “Besano per te”. Il programma elettorale è anche scaricabile tramite QR Code.