Confermata in Appello la condanna all’imprenditore di Lonate Cataldo Casoppero

Condanna confermata in appello per Cataldo Casoppero. Come in primo grado i giudici hanno confermato l’intero impianto accusatorio della Dda di Milano condannandolo a 14 anni di reclusione

Confermate le condanne anche per i due De Novara, Antonio a 6 anni mentre per Cristoforo è scesa a 7 anni e 6 mesi. Confermate le pene anche per Sandra Merte a 2 anni e 6 mesi e Giandomenico Santoro.

Secondo gli inquirenti l’imprenditore edile cirotano, residente a Lonate Pozzolo, sarebbe stato a disposizione dell’associazione mafiosa guidata da Vincenzo Rispoli e da Emanuele De Castro (poi diventato collaboratore di giustizia) ma per l’avvocato Arrigoni questo presupposto non sarebbe sufficiente a provare la sua partecipazione al sodalizio criminale e proprio per questo è convinto che in Cassazione il giudizio venga modificato.