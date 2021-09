A Cuveglio arrivano i semafori intelligenti

Spesso il rosso scattava anche se l’incrocio era deserto: nessuna macchina sulla statale, e minuti di attesa per chi proveniva da Duno o da Cuvio o per quanti – e sono migliaia ogni giorno – impegnano la sstrada statale 394 per spostarsi in Valcuvia.

Sono i semafori agli incroci di Canonica, quello che porta appunto da Cuvio o da Duno sulla statale, e quello che proseguendo verso Luino poco distante si incontra nel cuore del centro di fondovalle.

Da alcuni giorni è in funzione l’impianto semaforico intelligente: prima i due incroci erno standardizzati su tempi rigidi, oggi l’impianto funziona con speciali radar che monitorizzano il traffico e lo armonizzano a seconda del flusso di auto sulle arterie che convergono verso il semaforo.

In pratica il traffico viene regolato da un algoritmo che gestisce i due incroci.

Un sistema messo a punto dagli stessi uffici della polizia locale gestita dal comandante Andrea Campoleoni. I fondi per realizzare l’opera sono stati in larga parte frutto di una copertura finanziaria offerta da Comunità montana Valli del Verbano.

Oltre alla posa del nuovo sistema sono stati rifatti i cablaggi e le lampade dell’impianto.

«Abbiamo pensato ad intervenire su di un punto delicato del nostro paese, pensando soprattutto a migliorare la viabilità nelle ore critiche legate ai momenti di maggiore mobilità, in particolare nei momenti di punta dovuti al traffico dei frontalieri», ha specificato il sindaco Francesco Paglia.