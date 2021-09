Una mattinata speciale per i bambini della scuola Primaria Sant’Agostino di Casciago.

Galleria fotografica Dalla scuola alla vigna, mattinata speciale per gli alunni della scuola primaria di Casciago 4 di 4

I piccoli alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, sono andati poco distante dalla scuola, in via dei Castagni, alla vigna Cassiciacum e hanno raccolto e pigiato l’uva, seguiti e istruiti da Stefano Ballerio, proprietario con la sua famiglia della vigna, maestro per un giorno.

LA STORIA DELLA VIGNA CASSICIACUM