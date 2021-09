Dalle linee blu per ciclisti alla festa del pane nel podcast del 30 settembre

Le principali notizie di giovedì 30 settembre

Nuova forte contrazione dei contagi in provincia. Nel report settimanale fornito da Ats Insubria, l’incidenza per 100mila abitanti passa dai 38,21 di settimana scorsa all’attuale 35,63.

La nostra provincia rimane comunque tra quelle con il maggior tasso: la media lombarda è di 26,05.

In termini numerici, i nuovi positivi negli ultimi sette giorni, sono stati 318, e il tasso di positività cala dal 3,6% al 2,9% .

La situazione è generalmente sotto controllo: a settembre la quota di contagi tra i non vaccinati è di 3,5 ogni 1000 abitanti e un’età media di 29 anni mentre tra i vaccinati la media ogni mille abitanti è dello 0,71 e l’età media è di 52 anni

E’ stato un grande successo in termini di partecipazione quello che in pochi giorni ha portato l’Associazione Luca Coscioni a raccogliere centinaia di migliaia di firme per i due referendum che ha indetto sull’ Eutanasia Legale e sulla Legalizzazione della Cannabis .

Firme che vanno però autenticate dai comuni dove risiedono i firmatari, se questi hanno firmato on line. I comuni hanno per legge 48 ore per provvedere e l’Associazione Luca Coscioni a inizio settimana aveva lanciato l’allarme denunciando che 1800 enti locali in Italia erano inadempienti. 26 di loro erano provincia di Varese: ma alcune amministrazioni comunali hanno contestato l’inadempienza annunciata. Tra loro ci sono Angera, Castelseprio, Somma Lombardo e Malnate

C’è una striscia blu a Varese che ha destato curiosità nelle ultime ore, nel timore che si trattasse della segnalazione di un nuovo parcheggio a pagamento ma non è così.

Si tratta della segnaletica per la La Eolo CdF Climb, una cicloscalata che parte dallo stadio di Masnago e si conclude al belvedere del Campo dei Fiori: la striscia blu sull’asfalto ha una duplice funzione: oltre a “segnare la via” dei partecipanti servirà anche ad avvisare gli automobilisti e i motociclisti della possibile presenza di ciclisti e runner su quel tratto di strada. La Eolo Campo dei Fiori Climb sarà inaugurata lunedì 4 (alle 10) alla presenza di Ivan Basso

La manifestazione internazionale delle alpi dedicata al pane e al cibo di montagna, lo pan ner, arriva anche nel Varesotto.

Sabato 2 ottobre sono previste alcune iniziative per valorizzare le antiche tradizioni legate al mondo del pane, preparato attraverso l’utilizzo di farine selezionate o particolari procedure di cottura.

Ne sono un esempio l’utilizzo del vecchio forno di Curione di Vergiate, che sabato si potrà visitare e vedere in funzione, o la preparazione del pane di Angera, che avviene ancora oggi secondo la ricetta milenaria degli antichi romani.

E proprio al pane di angera realizzato secondo la ricetta orignale è dedicato un documentario che sarà trasmesso in streaming sui canali social della manifestazione transfrontaliera

Dopo essersi ammalato di Covid la scorsa primavera, il gorlese Fulvio Tovagliari ha deciso di percorrere la via Francisca del Lucomagno. «Sto cercando di riparare i danni del Covid – spiega l’aspirante pellegrino – resta la difficoltà respiratoria, ma sto ricominciando a fare attività fisica e quest’estate ho iniziato a prepararmi al cammino che dovrò affrontare».

Il progetto iniziale è quello di raggiungere il Sacro Monte partendo da Gorla Minore, il paese in cui risiede, ma Fulvio non ha intenzione di fermarsi a queste tratte: «A metà ottobre farò soltanto questa parte di percorso, ma in primavera completerò la via Francisca del Lucomagno – precisa – Ci tengo tanto e spero di mandare a chi leggerà la mia storia un messaggio di speranza».

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify