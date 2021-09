Due giorni di festa alla Lagozza di Arcisate per ricordare il sorriso di Nicholas

Ci saranno spettacoli di magia e comicità per adulti e bambini, sfide tra grandi e piccoli, uno show di cucina con chef Barzetti e poi musica dal vivo, una lotteria con tanti premi e tante cose buone da mangiare. Ma soprattutto ci sarà la voglia e la bellezza di stare insieme raccogliendo fondi per un bellissimo progetto che aiuterà le famiglie dei bambini ammalati, nel ricordo di un bimbo dallo splendido sorriso.

E’ un programma davvero ricco quello dell’iniziativa a scopo benefico che l’associazione L’Arcobaleno di Nichi ha organizzato per sabato 11 e domenica 12 settembre al Parco Lagozza di Arcisate.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione fondata dai genitori e dagli amici di Nicholas Bertolla, (nella foto) il bambino scomparso nel 2018 per una leucemia, dopo sei anni di lotta tra chemioterapia e medicinali, affrontando tre trapianti di midollo osseo.

«L’arcobaleno di Nichi nasce con la voglia e la speranza che la sofferenza ed il dolore che ha dovuto affrontare non siano stati vani – spiegano i genitori di Nicholas nella presentazione dell’associazione – portando a conoscenza di tutti il bambino dolce che era, il suo modo di vivere pensando sempre agli altri, il suo amore per la vita, la sua spontaneità e gioiosità nonostante tutte le difficoltà che la vita gli ha messo di fronte. Lui che aveva sempre un sorriso per tutti anche quando non stava bene».

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per la realizzazione di una residenza per famiglie con bambini in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica all’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese: «Un progetto che si chiamerà “La Casa Arcobaleno” per le famiglie che devono affrontare la malattia del proprio figlio a Varese, mettendo a loro disposizione un appartamento per mamma e figlio, papà e fratelli che hanno bisogno di appoggiarsi per un breve periodo, vicino all’ospedale e dare loro modo di vivere assieme questi momenti difficili, con più servizi e agevolazioni».

Per sostenere il progetto e conoscere le iniziative dell’Arcobaleno di Nichi potete seguire la pagina Facebook dell’associazione.

