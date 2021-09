A Dumenza la caccia al tesoro si fa col metal detector

Si fa presto a dire “caccia al tesoro” quando si ha anche fare con qualcosa di nascosto, ma alla fine visibile: lo si trova.

Ma se invece siamo alle prese con qualcosa di sotterrato e che magari poco c’entra con l’ambiente e che quindi viene anche a trovarsi nella condizione di “intruso”? Il senso della caccia al tesoro col Metal detector che si terrà a Dumenza il prossimo fine settimana – sabato – è proprio questo: mostrare ai più piccoli che i rifiuti metallici “vivono“ per anni, secoli se vengono abbandonati e che l’ambiente non è una cosa estranea all’uomo, anzi.

Così l’associazione Sos Metal detector nazionale onlus, reduce da un intenso periodo estivo alla ricerca di fedi perse in spiaggia, chiavi smarrite e oggetti di valore e di particolare affezione introvabili, ha organizzato al carpo sportivo di Dumenza l’inedita caccia al tesoro con metal detector “professionali”.

I bimbi accompagnati dai tecnici dell’associazione, e nel rispetto totale delle norme covid (anche per il fatto che la manifestazione si terrà all’aperto) dovranno in un determinato tempo trovare gli oggetti metallici nascosti: vince chi totalizza più punti. L’apertura della manifestazione è prevista per le 10.00, il primo turno di giochi partirà al raggiungimento del numero idoneo di partecipanti, comunque il prima possibile ed entro le 11.00.

Sarà attivo un servizio bar con panini e bibite che opererà in area apposita presso “zona tendone”. Non sono previsti posti a sedere al chiuso per la consumazione di cibi e bevande.

Il campo sarà delimitato in due zone principali: zona caccia al metallo e zona di gioco didattica su tema ambiente e rifiuti. L’accesso ai giochi dovrà avvenire previa registrazione e disinfezione mani; anche i punti di contatto con i metal dovranno essere oggetto di disinfezione tra un turno di gioco e un altro. Accederanno all’area di gioco solo i bambini in turno che saranno chiamati uno alla volta. Nel sito si nasconderanno preventivamente tra l’erba un discreto numero di pezzi metallici.

I “metal“ saranno identificati con nastri colorati per individuare facilmente le squadre.

Saranno presenti come anticipato anche giochi legati all’ambiente, all’educazione naturalistica e al rispetto di flora e fauna.

Caccia al tesoro con metal detector a tema ambientale

Sabato 18 settembre ore 10

Centro sportivo “Carà“, Dumenza