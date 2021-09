Eccellenza: Sestese e Pavia a punteggio pieno

Al termine della seconda giornata del campionato di Eccellenza sono due le squadre ancora a punteggio pieno. Si tratta del Pavia, che passa 2-1 a Calvairate e della Sestese, che al “Milano” ha la meglio sul Club Milano 3-1; vittoria in rimonta per i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari, che reagiscono al vantaggio milanese con la doppietta di Pedrabissi e la rete di Dellavedova. (foto Facebook – Club Milano)

Di contro, ancora a quota zero è solo l’Accademia Pavese, sconfitta 4-1 dalla Rhodense. Sale a quattro punti la Varesina, che pareggia 0-0 a Lazzate contro l’Ardor mentre il Gavirate viene sconfitto 2-1 a Varzi; non basta ai rossoblu la rete Morello.

Pari senza reti anche per la Vergiatese in casa della Vogherese mentre il Verbano cade in casa 3-1 contro la Castanese, con la marcatura di Dervishi che non basta a riaprire la contesa.

Chiude la giornata l’importante affermazione della Base 96 in casa del Settimo Milanese: 3-2 il finale.