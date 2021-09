Elezioni 2021, pubblicati i programmi dei tre candidati sindaco di Caronno Pertusella

Sono stati pubblicati sull’albo pretorio del Comune di Caronno Pertusella i programmi delle tre compagini in corsa in appoggio dei tre candidati sindaco che si sfidano nelle prossime elezioni amministrative del 3/4 ottobre 2021.

Molto articolato e approfondito il programma depositato dal sindaco uscente Marco Giudici, sostenuto da Partito Democratico, Unione di Centrosinistra e Civico 2030, elaborato dal giugno scorso con l’impegno di 45 persone suddivise in 5 commissioni coordinate dagli assessori uscenti. Nelle 23 pagine del documento le linee programmatiche del centrosinistra toccano diversi punti: il rafforzamento dell’azione amministrativa, per una società giusta, equa, solidale e per un futuro più sostenibile (all’interno l’attenzione alle politiche locali coerenti con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tema caro alla lista Civico 2030 e l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili); Diritti dei cittadini e Cittadinanza attiva (con la ripresa delle attività sospese a causa della pandemia); Servizi alla persona e Sostegno Sociale (dai minori alla disabilità, fino all’immigrazione, l’associazionismo e le singole persone); Cultura, Istruzione e Sport (diverse iniziative di incontro, proposte culturali per giovani, scuole e anziani e l’idea di realizzare nell’area adiacente il Palazzetto dello Sport un’area sportiva polifunzionale all’aperto e una pista di pattinaggio); Opere pubbliche (oltre al completamento dei progetti avviati, illustrati nel documento, ci sono diversi progetti tra i quali l’avvio della riqualificazione del centro Civico, opera di rigenerazione urbana importante); Urbanistica, Attività produttive e Ambiente (tra le varie idee contenute nel documento ci sono nuove piste ciclabili, attenzione all’ambiente in varie forme, lotta alle molestie olfattive e valorizzazione dell’agricoltura); Lavoro e Commercio (in continuità con quanto fatto negli ultimi 5 anni c’è il progetto di valorizzare la collaborazione con il Distretto Antiche Brughiere, favorire il riutilizzo degli edificio dismessi in ottica di coworking e spazi di condivisione e favorire le buone pratiche ambientali contro lo spreco alimentare); Sicurezza (più telecamere, più vigili, parcheggi sicuri in stazione); Bilancio in valore (proseguire nel progetto di misurazione del beneficio che le associazioni del territorio portano alla cittadinanza); Le risorse e le Società comunali (rilancio di CPM e azzeramento dei mutui del Comune); Pandemia – Il Comune al tempo del Coronavirus (il sindaco Giudici ha ripercorso il periodo dell’emergenza, raccontando l’impotenza percepita in certi momenti e la forza con la quale il virus è stato affrontato, concludendo che per ripartire bisogna puntare sulla sostenibilità).

Molto più snello il programma depositato dal centrodestra di Valter Galli, appoggiato da Lega, Forza Italia, Lista Cittadina e Fratelli d’Italia (che ha aperto i nuovi profili social su Facebook e Instagram). Sei punti in tutto, con la Sicurezza al primo posto (più telecamere, più vigili, collaborazione con le associazioni, Protezione Civile e Carabinieri in pensione e la delega ad un consigliere che si occuperà del tema), poi Occupazione, Attività Produttive e Commercio (contributi a chi assume, snellimento delle pratiche e riqualificazione delle aree dismesse e valorizzazione delle zone commerciali), Decoro Urbano e Ambiente (controlli costanti e manutenzione, anche qui con un consigliere delegato), Servizi Sociali (sostegno alle iniziative di chi si prende cura delle persone in difficoltà), Cultura (nuova biblioteca comunale e sostegno alle associazioni) e Lavori Pubblici (completamento delle opere, censimento degli stabili e eliminazione dei ritardi imputati alla cattiva gestione degli uffici comunali da parte dell’amministrazione uscente).

Snello anche il programma presentato da Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, che sostiene il candidato sindaco Antonio Persiano. Scuola e Sport al primo posto (ristrutturare e riqualificare in chiave green e digitale le scuole e gli impianti sportivi, ampliare l’offerta delle associazioni sportive con nuovi impianti e nuove strutture, rifacimento della copertura del palazzetto dello sport e ammodernamento della struttura e della strumentazione), poi Welfare e Salute (realizzazione della Casa Alloggio in affiancamento al centro diurno esistente, apertura di uno sportello tutela animali e installazione di Dae in punti strategici del territorio), Ambiente (miglioramento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dei parchi cittadini, sviluppo pista ciclabile del Parco del Lura, collegamento con il Parco delle Groane e con la ciclovia del Villoresi, riqualificazione dell’area Littorio, riqualificare la circolazione stradale, mettendo in sicurezza strade e incroci), Lavoro (contrasto alla disoccupazione, avviando convenzioni con aziende del territorio e istituzione di uno sportello online del Comune per favorire il contatto domanda-offerta di lavoro), Commercio e Industria (riqualificare i centri, rendendoli più sicuri e piacevoli, creazione di una consulta del commercio per la condivisione delle progettualità in collaborazione con “Distretto del Commercio Antiche Brughiere”, sgravi fiscali a favore di chi torna ad investire sul territorio occupando spazi industriali in disuso ed aree dismesse), Rapporti con cittadini e informazione (potenziamento e semplificazione della macchina amministrativa, innovazione tecnologica, favorire la partecipazione dei cittadini con App e sms, periodico comunale via social, riduzione dell’imposizione fiscale), Sicurezza (videosorveglianza su tutto il territorio, rinnovo e sostegno alle convezioni con le associazioni di protezione civile presenti sul territorio, sostenere ed incrementare l’iniziativa “controllo di vicinato”).