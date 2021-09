Enzo Iacchetti presenta a Varese “Non è un libro”

presenta, il primo volume interamente scritto, edito, prodotto e distribuito dall’artista. Presenterà la serata il giornalista

Con questo volume Iacchetti ha scelto di mettersi in gioco in prima persona a sostegno della Croce Rossa Italiana: il ricavato dalle vendite del libro, che è una raccolta di pensieri scritti durante di lockdown, andrà a finanziare l’acquisto di nuove ambulanze. E’ possibile ricevere il libro con una libera donazione e i ricavi ottenuti saranno interamente devoluti alla Cri.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese, è per l’8 alle 21.00, nella tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese. L’ingresso è gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a eventi@crivarese.it oppure chiamando il numero 366 6454396. A seguito delle normative per accedere agli eventi sarà necessario esibire il Green Pass.