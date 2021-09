Europa Verde Varese: “Vogliamo una città a colori”

Europa Verde – Verdi Città di Varese commenta alcuni slogan elettorali emersi in questi giorni di campagna elettorale a Varese. Riceviamo e pubblichiamo la nota

In questi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione di slogan elettorali che giocano su doppi sensi razzisti: ci teniamo a riaffermare che Europa Verde – Verdi Città di Varese condanna il razzismo e ogni forma di discriminazione. Crediamo nei diritti delle persone aldilà di qualsiasi differenza, e riteniamo che personalità politiche serie dovrebbero cercare il confronto sui contenuti del programma – se ne hanno uno – nella pratica, invece che su motti di finto spirito. Varese deve guardare avanti, e non farsi risucchiare indietro da questo modo odioso e violento di fare politica, che non rispecchia la sua realtà e ignora i contenuti: occorre attivarsi sull’ambiente, in quanto l’emergenza climatica è interesse della comunità intera senza distinzioni, così come il dibattito sul lavoro e sulla salute pubblica. Occupiamoci, se ne siamo in grado, di questi “colori”. È tempo di agire! #VareseÈMeglioAColori