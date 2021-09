Eventi in Jazz torna a scaldare i teatri di Busto, Castellanza e Gallarate

Eventi in Jazz ritorna dopo lo stop imposto dal Covid. Riecco sul palco i musicisti della scuderia AbeatRecords che da anni propone un cartellone vario e carico di eventi di grande spessore, con artisti nazionali ed internazionali e un’attenzione speciale ai giovani. (foto di repertorio di una passata edizione, ndr)

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e per partecipare occorre prenotare e presentare il Green Pass ma molti di questi sono già sold out “a causa della ancora ridotta capienza dei teatri”.

Di seguito ad ogni evento trovate il rispettivo il link per accedere al modulo di prenotazione.

A tal proposito si segnala che alla luce della normativa vigente in materia di sicurezza, è necessario raccogliere nominativi e contatti di ogni partecipante alla serata, quindi è possibile anche prenotare con lo stesso indirizzo email per parenti o amici purché venga compilato un nuovo modulo per ciascuna persona.

Inoltre, per permettere una migliore gestione della capienza a posti contingentati, in caso non possiate essere presenti, è richiesto cortesemente di comunicarlo prima possibile inviando email a management@abeatrecords.com

GRAZIE e Vi aspettiamo!

BUSTO ARSIZIO TEATRO SOCIALE

2 Ottobre . ore 21

BLACK, WHITE AND BLUES

Vito Di Modugno Quartet con Fausto Leali

Fausto Leali voce | Vito Di Modugno organo Hammond | Michele Carrabba sax | Pietro Condorelli chitarra | Massimo Manzi batteria

PRENOTA QUI

9 Ottobre . ore 21

TRE per UNA Rea . Moriconi . Golino

Danilo Rea piano | Massimo Moriconi contrabbasso | Alfredo Golino batteria

PRENOTA QUI

16 Ottobre . ore 21

SUMMIT di GRANDI HAMMONDISTI + Ospiti

Alberto Gurrisi, Leonardo Corradi, Alberto Marsico, Vito Di Modugno, Max Tempia organo Hammond | Guido Di Leone chitarra | Mimmo Campanale batteria OSPITI Patrizia Conte voce Fabio Buonarota tromba

PRENOTA QUI

CASTELLANZA CINEMA TEATRO DANTE

5 Novembre . ore 21

MALAFEDE TRIO. Malaman. Bertuzzi. Quagliato + Ospite

Federico Malaman basso | Riccardo Bertuzzi chitarra elettrica |

Ricky Quagliato batteria OSPITE Fabio Buonarota tromba

PRENOTA QUI

12 Novembre . ore 21

PETER ERSKINE TRIO Erskine feat Pasqua & Oles

Peter Erskine batteria | Alan Pasqua pianoforte | Darek Oles contrabbasso

PRENOTA QUI

19 Novembre . ore 21

AMATO JAZZ TRIO + Giovani vincitori Contest 2020 e Ospiti

Elio Amato pianoforte | Alberto Amato contrabbasso | Loris Amato batteria

OSPITI Monica Giuntoli voce & Marco Farello pianoforte

VINCITORI CONTEST 2020 Yazan Greselin pianoforte | Aurora Orrigo voce |

BEAT VOX Sonia Spinello direttore | Mattia Gavin baritono e beatbox | Monica Amadio, Lucia Tieghi contralto | Valentina Bacchetta, Gigliola Granziera, Clelia Caravati mezzo soprano | Cristina Ruga soprano

PRENOTA QUI

GALLARATE TEATRO CONDOMINIO GASSMAN

19 Dicembre . ore 21

SANS FRONTIÈRES. Buschini. Acosta. Beccalossi. Pinetti

Carlos “el tero” Buschini basso | Lautaro Acosta violino | Fausto Beccalossi fisarmonica | Francesco Pinetti vibrafono

PRENOTA QUI