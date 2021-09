A Gallarate il Congresso di Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista

Sabato 25 settembre, alle ore 14.00 presso la Cooperativa Cuac a Gallarate di via Torino 64 si svolgerà il Congresso di Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista.

Il comunicato:

“LE RADICI E LE ALI”

Così il titolo del documento sul quale le Compagne e i Compagni si confronteranno, facendo un bilancio di 30 anni di vita del Partito della Rifondazione Comunista. In questi tre decenni, a partire dallo scioglimento del PCI abbiamo assistito al pesante arretramento dei Diritti del mondo del Lavoro ed una continua accelerazione della precarietà che si è via via trasformata da precarietà del mondo del Lavoro in precarietà del quotidiano, in un Paese, il nostro, dove ci si impoverisce. Trent’anni in cui la globalizzazione ha prodotto nel mondo miseria e impoverimento e dove si sono messa a repentaglio, non solo le persone, ma anche il futuro dell’intero pianeta. Nel 2001, lo slogan del Movimento era “Un altro mondo è possibile”. Ora, un altro mondo è necessario. Trenta anni dove l’occidente è passato attraverso l’idea della guerra quale mezzo per esportare la democrazia. Una follia di cui, proprio in questi giorni, vediamo i disastri prodotti. Trenta anni, per noi, di difesa della nostra Costituzione antifascista dove movimenti xenofobi e razzisti si sono riorganizzati nell’indifferenza delle Istituzioni. Movimenti e culture che si sono sedimentati nelle pieghe del Paese ad uso e consumo di beceri interessi elettorali. Su questi e su altri temi ci confronteremo, convinti della necessità di un mondo di Pace e Giustizia sociale.