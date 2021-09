Gnocchi: “La vera lista civica di Gallarate siamo noi”

«Questa è la vera lista civica, non abbiamo problemi con i partiti ma pensiamo che la città meriti di dare attenzione alle persone che la vivono e non ragionano ascoltando le segreterie di partito»: Massimo Gnocchi, durante la presentazione della lista Obiettivo Comune Gallarate, sabato 4 settembre, ha insistito ancora una volta sulla componente civica che contraddistingue il suo gruppo.

La squadra è composta di persone «che vivono la città, possibilmente da tantissimi anni», di diverse fasce d’età e professioni: avvocati, architetti, liberi professionisti, operai e studenti. Capolista è l’avvocato Rosanna Simonetta.

Gnocchi ha ribadito i temi centrali del programma della civica, dall’ospedale alla pista d’atletica. «Proponiamo un referendum sull’ospedale, noi l’abbiamo proposto come privati cittadini nel 2017. A volte è necessario che i politici facciano un passo indietro e lascino parlare i cittadini»; poi la scuola e la pista d’atletica per i giovani atleti, più urgente che mai, visto lo stato in cui versa ora e il successo del team azzurro di atletica alle Olimpiadi.

«I nostri temi portato sul tavolo sono diventati i temi del dibattito della campagna e ne siamo orgogliosi. Le buone idee, alcune, sono state copiate: un po’ ci ha disturbato è un po’ ci ha fatto piacere. Non potranno però copiare la convinzione di provare a fare qualcosa per la nostra città. Abbiamo un grosso difetto: raccontiamo la verità, quella sola. E risultiamo scomodi. Noi faremo ciò che vi diciamo: il nostro programma è realizzabile. Non siamo in gara con nessuno, non abbiamo nemici ma avversari: il successo della lista è già essere presenti e offrire un’opportunità ai gallaratesi».

La lista

Rosanna Simonetta

Marcello Stanzione

Marcella Dal Molin

Stefano Matta

Graziana Magnifico

Enrico Maffiolini

Valentina Coppola

Alessandro Boem

Daniela Pagani in Bandiera

Gianmarco Morazzoni

Rita Morlino

Angelo Riccardo Pozzi

Marina Tranchinetti

Riccardo Garavaglia

Mariabeatrice Asnaghi

Luca Imbellone

Assunta Mariniello

Cesare Bartoli

Fabrizio Montagnoli

Giuseppe Carli

Alberto Pandolfi

Giorgio Soligo

Puricelli Alessio

Gianluca Passerini