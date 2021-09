Katia Cenci scende in campo: “Attenzione agli anziani e ai soggetti fragili”

Mamma di quattro bambini, impiegata e laureata in Economia e Amministrazione d’Impresa, Katia Cenci sfida con la sua lista civica “Alleanza per Casale Litta” il sindaco Graziano Maffioli.

“Alleanza per Casale Litta è una lista civica che aggrega persone provenienti da esperienze politiche diverse e dal mondo civico unite per tratteggiare una nuova visione della politica del territorio”, spiega nella sua prima “uscita pubblica” Katia Cenci.

Impegnata nel volontariato e nel sociale, nel 2019 ha fondato l’Associazione La Ca’ del Barros, associazione socio-culturale in memoria del marito Andrea Greghi, scomparso in un incidente in Val d’Ossola.

“La lista ALLEANZA per Casale Litta si impegnerà per gestire la cosa pubblica nell’interesse esclusivo del bene comune e dell’interesse pubblico. Con la massima abnegazione porremo alla base della nostra azione politico-amministrativa l’ascolto attivo della cittadinanza, il dialogo con i rappresentanti del territorio, con particolare attenzione ai bisogni degli anziani e soggetti fragili. Ripartiamo dalla gente!” ha concluso Katia Cenci.

