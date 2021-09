Dopo la tempesta torna il bello sulla provincia di Varese

“Una saccatura scende dalle Isole Britanniche verso la Francia e si allontana domani verso la Penisola Iberica. Masse d’aria debolmente instabile raggiungono la regione Padano-Alpina. Oggi e domani sono attesi passaggi nuvolosi con possibili rovesci. In seguito miglioramento con giornate ben soleggiate e asciutte“.

È questo il punto della situazione meteo offerto dal Centro Geofisico Prealpino che segna una tregua dopo le giornate di assione sul fronte meteorologico, che hanno lasciato a partire da giovedì scorso, con la tempesta di Malpensa, una scia di disastri. Copione che si è registrato anche domenica ma che, almeno nel breve periodo, non dovrebbe ripetersi.

Per oggi, lunedì 20 settembre è prevista “nuvolosità spesso estesa, solo a tratti soleggiato soprattutto sulla pianura. Possibili rovesci più probabili sulla fascia alpina e prealpina. Nevischio a 2500 m. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi“.

Domani, martedì, “passaggi nuvolosi a tratti estesi e raramente soleggiato. Possibili rovesci più probabili in montagna e in area pedemontana. Temperature senza variazioni o in lieve aumento”.

Ancora ben soleggiato con qualche cumulo nel pomeriggio per mercoledì: asciutto su tutta la regione. Temperature senza variazioni.

La tendenza per i giorni a venire prevede giovedì 23 e venerdì 24 Ssettembre: soleggiato con formazione di cumuli. Probabilmente asciutto o isolati piovaschi in montagna. Temperature senza variazioni.