L’assemblea del Pd Lombardo si riunisce a Varese

Il Partito Democratico della Lombardia dà il via alla nuova stagione politica, fortemente caratterizzata dalle elezioni amministrative di ottobre, riunendo la propria assemblea. Accadrà sabato mattina a Varese, alla festa dell’Unità che tradizionalmente si tiene in località Schiranna, in via Vigevano 26, con il segretario Vinicio Peluffo, i parlamentari, i consiglieri regionali, gli amministratori e gli eletti nell’organismo più ampio della comunità democratica lombarda.

«La nuova stagione politica propone diverse sfide – dichiara il segretario regionale Vinicio Peluffo – a partire da quelle nelle urne di tanti comuni piccoli e grandi, che noi affrontiamo con determinazione e con buona fiducia. L’assemblea si tiene proprio nel giorno della presentazione delle liste e noi non intendiamo perdere un solo minuto per iniziare la parte finale delle nostre campagne a fianco dei candidati a sindaco, a consigliere comunale o di zona. Lo faremo ribadendo le nostre posizioni, che in queste settimane ci hanno portato a rivendicare, con gli europarlamentari, il successo non scontato del Recovery Fund e a ribadire l’urgenza di cambiare la sanità lombarda, insieme ai consiglieri regionali, per superare una volta per tutte le storture che le fasi acute della pandemia hanno reso evidenti a tutti. Partiamo da qui, senza dimenticare le vicende di politica internazionale che hanno caratterizzato il mese di agosto appena trascorso, e quindi parleremo di Afghanistan con i nostri parlamentari. Il Pd è in campo per fare il meglio per i cittadini lombardi».

Assemblea regionale PD Lombardia, sabato 4 settembre, Varese, presso la festa dell’Unità della Schiranna, via Vigevano 26. Ore 9.45 – 13.00