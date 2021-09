Legambiente: “A Gallarate non c’è spazio per una centrale nucleare”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Legambiente Gallarate sull’intervista in cui il sindaco Cassani commentava la proposta di una centrale nucleare in Lombardia

La notizia che Cassani ha dichiarato la disponibilità ad ospitare a Gallarate una nuova centrale nucleare ha ormai superato i confini della città e della regione, seguita dai commenti più curiosi e pittoreschi che si possono immaginare. Si sa che ciò che il capo propone (Salvini) l’esecutore dispone (Cassani).

Se era una trovata per far gradire l’aumento vertiginoso delle bollette, c’è riuscito. Se era una battuta per perdere le elezioni si rimane perplessi.

Tale esternazione stupisce. Come dimostrato da ben due referendum, gli italiani hanno preso coscienza delle criticità del nucleare, non fanno eccezione i gallaratesi. Solo a parlare di scorie da spostare e sistemare in un luogo sicuro, la gente si spaventa e tutti i sindaci preferiscono non toccare l’argomento. Cosa direbbe il nostro Cassani di un bel deposito davanti a casa sua?

E poi dove realizzerebbe questa centrale? Gallarate è stipata di costruzioni, asfalto e cemento sono dappertutto, non c’è più spazio. Oltretutto siamo in un Parco, siamo vicini a Malpensa, che non può avere nei dintorni fabbriche di potenziale pericolosità, siamo vicini a Hupac, a linee ferroviarie di intensa frequentazione di merci di ogni tipo. Soprattutto non esistono le condizioni uniche e particolari che rendono possibile l’insediamento di una centrale nucleare e che richiedono un discorso scientifico serio, che qui non vale la pena affrontare.

Solo va detto che le centrali nucleari sono a fianco di un fiume o di una grande distesa d’acqua, un lago ad esempio. Figuriamoci! A Gallarate passa solo un torrente in secca da tempo, che il Comune non ha voluto rivitalizzare nonostante le proposte di Legambiente con progetti continuamente ignorati dalla Giunta comunale.