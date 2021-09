In libreria “Il nostro Gianni Rodari”, giovanissimo maestro nel Varesotto

Si intitola “Il nostro Gianni Rodari” l’incontro promosso dalla neonata “Libreria degli asinelli” di piazza Repubblica per sabato 18 settembre alle ore 18 con l’autrice Chiara Zangarini dedicato al giovanissimo maestro Gianni Rodari nei suoi anni varesini.

Seguendo il lavoro e le annotazioni personali meno note di Rodari scritte durante i suoi primi incarichi scolastici, recuperate e studiate da Chiara Zangarini, l’autrice ha potuto restituire al pubblico testi poco noti – come le leggende del Varesotto, pubblicate dall’editore Macchione – e interessantissimi stralci dell’attività di Rodari insegnante, ricomponendo un ritratto schietto, vivace e sorprendente dell’amatissimo autore.

L’evento sarà ospitato nel cortile coperto della Libreria degli asinelli, in piazza della Repubblica 5, a Varese, nel cortile a fianco del Bar Nuovo.

Sarà l’occasione per scoprire o riscoprire, con la lettura ad alta voce di alcuni brani, un Rodari meno noto, attraverso i testi a lui dedicati come “Gianni Rodari e la signorina Bibiana”, “I racconti e gli scritti giovanili + Poesia di nostra terra”, “Le leggende del Varesotto scoperte da Gianni Rodari + Storia del giovane Rodari + Scritto e firmato da Gianni Rodari” e “Il registro di classe della III elementare”.

Maestre, mamme e innamorati di Rodari sono attesi e troveranno oltre ai volumi oggetto della presentazione, tutti editi nel tempo dall’editore varesino Pietro Macchione, anche tanti begli albi illustrati usciti di recente in omaggio a Rodari.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà anche in caso di maltempo (spazio esterno con tettoia).

È gradita ma non necessaria la prenotazione scrivendo a: libreriadegliasinelli@gmail.com o confermando sull’evento Facebook.

Per maggiori informazioni 0332 830824 oppure 348 0713075.