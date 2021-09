Indipendente e tenace, la “Libreria degli asinelli” germoglia in centro a Varese

E’ sbocciata nella piena luce di fine primavera, ma un po’ nascosta nel cortile interno al civico 5 della centralissima piazza Repubblica (con ingresso accanto al Bar Nuovo) la Libreria degli asinelli. Una libreria indipendente «nata per coltivare nicchie letterarie trascurate dalle grandi catene», spiegano Laura Branchini e Stefano Peres (in foto qui sotto), i due titolari di questa nuova avventura nati da una passione comune per l’editoria.

Entrambi infatti arrivano dall’associazione di promozione sociale Burritos aps nata a Varese nove anni fa con lo scopo di “promuovere e diffondere poesia, teatro e arti visuali e contrastare la povertà educativa valorizzando memoria storica e coscienza civile”. In questo contesto è germogliata l’idea di una libreria indipendente, accogliente, luminosa e artigianale, anche negli arredi in legno in parte realizzati dagli stessi titolari. Qui trovano ampio spazio piccole nicchie di letteratura, come teatro, cinema, America Latina, e gialli ma anche saggista riferita ai temi della botanica e dell’ambiente.

«Ci piacciono tantissimo anche gli albi illustrati, per adulti e per bambini», racconta Laura con riferimento all’iniziativa del prossimo sabato 18 settembre dedicata al “Nostro Gianni Rodari”.

Simbolo della libreria, come già dell’associazione Burritos, è l’asino, animale non associato all’ignoranza, come nell’immaginario di collodi, ma scelto perché simbolo di determinazione e resilienza, gran lavoratore umile e intelligente, ma anche ribelle, cui è dedicata una piccola collezione all’interno della libreria.

Libreria cui sono legati anche due piccoli marchi editoriali: “Viva la scuola edizioni”, dedicato alla pedagogia e “Asinelli editore” che ha appena pubblicato “La banda dei biscotti”, scritto da Martin Stigol e che sarà presentato mercoledì 22 settembre al Palace Hotel di Varese.