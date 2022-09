La Libreria degli asinelli è cresciuta: nuovi spazi per la piccola editoria indipendente

Nata all’interno di un cortile di piazza Repubblica poco più di un anno fa, la Libreria degli asinelli ha vinto la sfida di radicarsi in città come realtà indipendente aperta alla piccola editoria, capace di creare aggregazione attorno alla letteratura di nicchia. Un successo niente affatto scontato che merita nuovi spazi: un negozio più grande e un nuovo cortile per ospitare incontri e presentazioni.

Tutto in una sede con maggiore visibilità, nella centralissima via Bagaini, dove la libreria riprenderà la sua attività dopo la pausa estiva martedì 6 settembre alle ore 10, con un brindisi inaugurale in programma per le ore 18.



«Siamo affezionati alla sede in cui siamo nati, ma dopo un anno di attività e di crescita avevamo bisogno di uno spazio più grande sia all’interno che all’esterno per arricchire l’offerta e dare maggiore possibilità agli incontri e alle presentazioni che sono la parte più significativa per noi e anche molto richieste dalle persone che frequentano la libreria», racconta Stefano Perez titolare dell’iniziativa assieme a Laura Branchini.

Entrambi aderenti all’associazione culturale Burritos dedita alle letture condivise (che ha compiuto pochi giorni fa 10 anni), i titolari hanno particolarmente a cuore l’attività sociale della libreria, diventata in questi mesi punto di riferimento per diversi gruppi di lettura: “Dopo il grande isolamento dovuto alla pandemia, la gente chiedeva occasioni per tornare ad incontrarsi in sicurezza e poter contribuire a rispondere a questa esigenza ci ha regalato grande soddisfazione», affermano.

La vocazione della Libreria rimane quella di dare spazio alla piccola editoria indipendente (la libreria stessa è legata ai due piccoli marchi editoriali Vivascuola edizioni”, dedicato alla pedagogia e “Asinelli editore”), agli autori meno noti e a piccoli capolavori della grafica. Uno spazio particolare è dedicato alla Botanica, sia sotto il profilo scientifico che grafico, poetico e narrativo, e anche al Teatro, spaziando tra drammaturgia e testi teorici classici e innovativi.

Sempre più ampio anche lo spazio dedicato agli albi illustrati, per adulti e per bambini, tanto che la Libreria degli asinelli è diventata anche Casa dei topi (pittori), dato che la casa editrice Topipittori, specializzata in albi illustrati, ha inserito la piccola libreria varesina tra quelle in cui presentare il proprio catalogo.