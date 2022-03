Le sorelle Zoboli alla Libreria degli Asinelli per Travasi, racconti e immagini

Emozioni e colori per l’evento letterario in programma venerdì 18 marzo alle 18.30 quando la Libreria degli Asinelli ospita nei suoi spazi di piazza Repubblica 5 le due sorelle Zoboli: Giovanna, scrittrice (e fondatrice della casa editrice specializzata in libri per l’infanzia Topipittori) e Francesca, illustratrice. Presenteranno insieme il loro libro Travasi, pubblicato da La Grande Illusion di Giuseppe Zapelloni, che pure parteciperà all’incontro.

Travasi: il Libro

Travasi è un libro creato a quattro mani dalle due sorelle a partire dalla ricerca di Francesca Zoboli sulle forme modulari del vaso, figure geometriche elementari e archetipiche, in grado di combinarsi strutturalmente tra loro.

Un lavoro da cui sono emersi i 21 disegni selezionati per il libro (e che saranno proiettati durante la presentazione) e accompagnati da 15 brevi racconti fluiti dalla penna scorrevole e gustosa di Giovanna Zoboli, autrice amata da grandi e piccini.

La cura grafica del volume è di Guido Scarabottolo, stimato illustratore.

«Il risultato è un libricino aggraziato, sorprendente, ricco di meraviglia sui legami tra forme, immagini e realtà sociale» racconta Laura Branchini, la libraia, presentando con emozione l’incontro di venerdì.

«L’editore, La Grande Illusion, ha un catalogo raffinatissimo da cui abbiamo scelto per la libreria volumi preziosi in cui abbina testi particolari a illustratori e grafiche originali – aggiunge – Giovanna Zoboli è fondatrice e anima dell’editore di libri per l’infanzia Topipittori, sempre molto attenta alla pedagogia e di cui pure in libreria proponiamo una fornita serie di titoli».

L’evento di venerdì 18 marzo

Autrici ed editore saranno presentati e intervistati il 18 marzo da Paolo Colombo, esperto di albi illustrati (il 3 aprile terrà alla Libreria degli Asinelli l’incontro “Si può svuotare una pozzanghera? L’albo illustrato come spazio del domandare) e che proprio alla Libreria degli Asinelli guida un gruppo di lettura.

La presentazione del libro sarà cadenzata dalle domande e gli interventi di Paolo Colombo, dalla proiezione delle immagini del libro e dall’esposizione di alcune stampe fine art autografe e numerate a mano di Francesca Zoboli (formato 49×33, 110€).

Inoltre la libreria offrirà un ampia selezione di testi delle sorelle Zoboli e di Guido Scarabottolo pubblicati da altri editori (Vánvere, Topipittori e Berti) , oltre naturalmente a una cospicua scelta dei bellissimi albi illustrati di Topipittori.